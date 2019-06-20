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Кузьминский суд продлил содержание под стражей Анне Глазовой. Её обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Продлён срок содержания под стражей до 15 июля, — сказала пресс-секретарь суда Карина Каленова. Глазову задержали в январе с 0,4 г вещества, похожего на героин. Девушка стала известна после публикации...