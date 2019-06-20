Басманный суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца главного бухгалтера банка «Кредит Экспресс» Марию Антонову, а также двух других сотрудников лишённой лицензии кредитной организации — Анастасию Новотину и Егора Пихтина. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Постановлением Басманного районного суда обвиняемым Пихтину, Новотиной и Антоновой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 августа, — цитирует представителя суда ТАСС.
Как писал News.ru, ранее суд отправил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого. По версии следствия, он, будучи держателем 10% акций банка «Кредит Экспресс», совместно с другими сотрудниками похитил у кредитной организации 180 млн рублей и $929 тысяч.