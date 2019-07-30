Фото: Сергей Булкин/News.ru

Врачи в Тюмени спасли жизнь местному жителю, у которого через несколько дней после сделанной татуировки случился инсульт.

Как пояснили врачам родственники мужчины, ранее он перенес несколько операций из-за врожденного порока сердца, после чего ему был назначен пожизненный прием препаратов, препятствующих образованию тромбов. Лекарства молодой человек перестал принимать,...