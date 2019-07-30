Суд постановил арестовать начальника уголовного розыска по Приморскому краю Андрея Миляева. Он будет находиться под стражей 2 месяца.
Как сообщил источник РИА Новости из зала суда, защита МИляева настаивала на домашнем аресте. Избрание меры пресечения происходило в закрытом режиме.
О задержании высокопоставленного полицейского стало известно 30 июля. По данным СК, Миляева подозревают в получении взятки в размере пяти миллионов рублей от бизнесмена, которого он предупреждал о проверках. На него возбуждено дело по статье «злоупотребление полномочиями», писал News.ru.