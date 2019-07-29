https://static.news.ru/photo/bcf6e470-b204-11e9-a0fa-fa163e074e61_660.jpg Илья Яшин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Муниципальный депутат Илья Яшин арестован на 10 суток решением Щербинского районного суда Москвы.

Судья Дарья Сальникова посчитала, что политик являлся организатором несанкционированного митинга, что является нарушением части 2 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, передаёт « Медиазона ». Обвинение уверено, что он призывал к участию в акции через Интернет.

Оппозиционер отказался признавать свою вину, а также не стал отвечать на вопросы, сославшись на конституцию.

Заседание началось на час позже назначенного. Сальникова отказала адвокату Яшина Вадиму Прохорову в удовлетворении всех ходатайств, а также в отводе. Защитник заявлял, что делом должен был заниматься другой судья, а внезапная перемена является свидетельством давления.

Ранее председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье заявила, что обеспокоена массовыми задержаниями участников несогласованной акции в центре Москвы. В организации считают, что «свобода слова и собраний являются необходимыми условиями демократии». Там напомнили, что во всех государствах — членах Совета Европы все мнения должны свободно выражаться.

Сотрудники полиции в ходе несанкционированной акции протеста в Москве задержали более тысячи человек. Всем им вменяются различные правонарушения, писал News.ru.