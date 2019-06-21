Басманный суд арестовал главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова. Он обвиняется в получении взяток за переносы сдачи жилых домов в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Жиркову Е.И. избрана мера пресечения виде заключения под стражу на 1 месяц 25 суток, то есть до 13 августа, — сказала представитель суда.
Преступление, в котором обвиняется Жирков, относится к 2015 году. По версии следствия, тогда он, будучи главой Балашихи, в качестве взятки получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более 1 тыс. кв. м в строящемся доме. Взамен чиновник неоднократно переносил сроки сдачи дома в эксплуатацию и оказывал общее покровительство.
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