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Один из российских священников, иеромонах Геннадий Войтишко рассказал о том, как он проводит своё свободное время, а также как руководство Русской православной церкви относится к его образу жизни.

По его словам, не так давно он посещал ночной клуб «Мутабор», который известен своими вечеринками для столичных рейверов. Батюшка объяснил, что его туда пригласил на показ хороший друг, модельер Александр...