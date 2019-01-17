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Суд арестовал главу Кокошкино по делу о взятке

Константин Вагин tinao.mos.ru

Константин Вагин

общество [ версия для печати ]

Пресненский суд Москвы отправил под арест до 13 марта главу поселения Кокошкино Константина Вагина. Ему вменяют получение взятки в размере 2,5 млн рублей. Об этом News.ru сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

«Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вагина. Данная мера пресечения избрана сроком до 13 марта 2019 года», — сказал Черников.

По версии следствия, в декабре 2017 года года бизнесмен Хвалин, находясь в служебном кабинете здания администрации поселения Краснопахорское в городе Москве, действуя в интересах частных компаний, передал Вагину взятку в виде денежных средств в размере более 2,5 млн рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство компаниям при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией поселения Краснопахорское.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). На момент задержания Вагин занимал должность главы поселения Кокошкино в городе Москве.


#суд #АРЕСТ #чиновник #взятка
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