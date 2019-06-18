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Первомайский районный суд Пензы принял решение арестовать 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка, в результате которой погиб один человек, а ещё четверо пострадали.

По словам представителя суда, подозреваемые будут находиться под стражей в течение двух месяцев, передаёт ТАСС .

Между тем, как писал News.ru со ссылкой на главу местного сельсовета Сергея Фадеева, около 900 цыган, проживавших в Чемодановке и Лопатках, были перемещены в Волгоградскую область в принудительном порядке.

Конфликт между жителями села произошёл 13 июня. Поводом к нему стала ссора детей, игравших между собой на пруду и потом пожаловавшихся родителям. После чего местные жители пришли в дом цыган и устроили драку.