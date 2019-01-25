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Суд арестовал еще двух чеховских полицейских

vk.com/sledcom.ru

общество [ версия для печати ]

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест полицейских ОМВД по городскому округу Чехов Александра Мазепу и Андрея Кузнецова. Их обвиняют в коррупции. Об этом News.ru сообщила пресс-секретарь суда Мария Боровикова.

«Суд избрал в отношении Мазепы Александра Валентиновича и Кузнецова Андрея Петровича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 марта», — сказала она.

По её словам, ранее суд избрал в отношении начальника ОМВД Андрея Большакова меру пресечения в виде запрета определённых действий. Мужчину подозревают в незаконном обороте оружия. Срок данной меры установлен до 23 марта.

Фигуранту запрещено покидать свой дом ночью и общаться со свидетелями.

Как сообщил News.ru знакомый с ситуацией источник, свою вину Большаков не признает.

Ранее News.ru писал, что сотрудники Следственного комитета в ходе обыска в загородном доме начальника полиции подмосковного Чехова обнаружили боевой пистолет со спиленными номерами. При обыске также были изъяты документы и электронные носители. Большаков, а также его подчинённые подозреваются в причастности к фальсификации доказательств по другим уголовным делам. Кроме того, начальника отдела по борьбе с организованной преступностью полиции Чехова подозревают в получении крупной взятки.


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