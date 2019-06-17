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Ужесточение ответственности, в том числе уголовной, за нарушения правил дорожного движения является действенным методом борьбы за безопасность на дорогах. Такое мнение высказал замглавы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

На сегодня это один из важнейших инструментов влияния на пьяных водителей, на людей, которые потенциально готовы выпить и потом совершить не пойми что, — цитирует депутата RT. Ранее, как писал...