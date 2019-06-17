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Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО экс-директора столичного филиала банка «Югра» Нину Чернову. Она проходит по уголовному делу бывшего главного акционера кредитной организации Алексея Хотина.

Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Черновой Нины Геннадьевны на срок до 14 августа 2019 года, — цитирует ТАСС пресс-секретаря инстанции Юнону Цареву.

Нине Черновой инкриминируется статья УК «Присвоение или растрата».

Как писал News.ru, 11 июня Басманный суд продлил домашний арест бывшему главному акционеру банка «Югра» Алексею Хотину. Он обвиняется в хищении 7,5 млрд рублей у банка.