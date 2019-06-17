Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО экс-директора столичного филиала банка «Югра» Нину Чернову. Она проходит по уголовному делу бывшего главного акционера кредитной организации Алексея Хотина.
Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Черновой Нины Геннадьевны на срок до 14 августа 2019 года, — цитирует ТАСС пресс-секретаря инстанции Юнону Цареву.
Нине Черновой инкриминируется статья УК «Присвоение или растрата».