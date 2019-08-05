Блогера Владислава Синицу Пресненский суд Москвы заключил под стражу из-за угроз детям сотрудников полиции.
Его обвиняют в экстремизме (ст. 282 ч. 2 УК РФ) за размещение в Twitter записи, которая содержала призывы к насилию над детьми сотрудников Росгвардии и полиции, передаёт
Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Синице меры пресечения в виде содержания под стражей, — указано в постановлении судьи.
Ранее News.ru писал, что ветеран группы «Альфа» назвал призывы к расправам в отношении детей сотрудников правоохранительных органов провокацией. По его мнению, такие действия должны наказываться в соответствии с Уголовным кодексом.