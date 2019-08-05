https://static.news.ru/photo/7633cdcc-b791-11e9-a705-fa163e074e61_660.jpg Владислав Синица Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Блогера Владислава Синицу Пресненский суд Москвы заключил под стражу из-за угроз детям сотрудников полиции.

Его обвиняют в экстремизме (ст. 282 ч. 2 УК РФ) за размещение в Twitter записи, которая содержала призывы к насилию над детьми сотрудников Росгвардии и полиции, передаёт ТАСС .

Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Синице меры пресечения в виде содержания под стражей, — указано в постановлении судьи.

Ранее News.ru писал, что ветеран группы «Альфа» назвал призывы к расправам в отношении детей сотрудников правоохранительных органов провокацией. По его мнению, такие действия должны наказываться в соответствии с Уголовным кодексом.