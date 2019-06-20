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Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого. Его обвиняют в растрате денежных средств в составе организованной группы, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Избрать Бойко-Великому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 19 августа, — огласил решение судья.

По версии следствия, Бойко-Великий, являющийся держателем 10% акций банка «Кредит Экспресс», совместно с Кабановой, Антоновой и другими сотрудниками в 2013–2018 годах похитили у банка 180 млн рублей и $929 тысяч. Они оформляли подложные документы о якобы полученных кредитах от лица клиентов, а также снимали деньги с их депозитных счетов. Установлен уже 31 факт хищений.

В ходе судебного заседания стали известны некоторые детали дела. По словам следователя, дело против Бойко-Великого возбуждено 23 августа 2018 года.

На заседании также присутствовал представитель потерпевшей стороны — Агентства по страхованию вкладов банка «Кредит Экспресс». Как рассказал он, в деле фигурирует некий Шеин, который является кредиторам банка «Кредит Экспресс». У него есть претензии к обвиняемому: Бойко обладал возможностью влиять на решения кредитной организации, а в ходе банкротства банка были выявлены признаки преднамеренно банкротства.

Сам Бойко-Великий утверждает, что вопрос с Шеиным решен. Он говорит, что занимал у него деньги в рамках предпринимательской деятельности, но на данный момент рассчитался с ним в полном объеме. Шеин дал расписку о получении всех денег.

Также бизнесмен утверждает, что не знает сотрудников банка, которые также проходят по этому делу обвиняемыми. Он подтверждает, что знаком только с Аллой Кабановой, но виделся с ней в последний раз в 2010 году.

Адвокат обвиняемого Миндлин просил удовлетворить ходатайство о залоге в 10 млн рублей, который готов внести он сам.

Адвокат Бойко-Великого Алексей Аверьянов в разговоре с News.ru сказал, что единственным потерпевшим по делу считается Шеин, заявлений на их подзащитного от которого в материалах дела нет. Представитель потерпевшей стороны адвокат Павлов пояснил, что потерпевшим является Агенство по страхованию вкладов банка «Кредит Экспресс», к которому обратился Шеин с требованием вернуть ему денежные средства. По мнению организации, деньги со счета Шеина исчезли в результате действий Бойко-Великого.

Ранее News.ru писал о том, что Бойко-Великого задержали сотрудники СК.