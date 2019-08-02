https://static.news.ru/photo/8d787aae-b535-11e9-aabf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Обеспечительный арест на банковские счета и участки наложил Тверской суд Москвы в рамках уголовного дела владельца компании Optima Development Альберта Худояна. Финансовые активы арестованы до 14 октября, земля — до 14 августа.

Обеспечительные меры наложены на 13 банковских счетов объёмом в сотни миллионов рублей, а также на три участка в Московской области, передаёт ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

Как писал News.ru, ранее суд продлил арест владельцу строительной компании Optima Development Альберту Худояну, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.