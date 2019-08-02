Обеспечительный арест на банковские счета и участки наложил Тверской суд Москвы в рамках уголовного дела владельца компании Optima Development Альберта Худояна. Финансовые активы арестованы до 14 октября, земля — до 14 августа.
Обеспечительные меры наложены на 13 банковских счетов объёмом в сотни миллионов рублей, а также на три участка в Московской области, передаёт
Как писал News.ru, ранее суд продлил арест владельцу строительной компании Optima Development Альберту Худояну, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.