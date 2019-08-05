https://static.news.ru/photo/8d9d3758-b810-11e9-8312-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский предложил создать для граждан возможность выкупа субсидируемых авиабилетов через онлайн-платформы. Соответствующее письмо он направил министру транспорта РФ Евгению Дитриху.

Депутат предлагает разрешить покупать субсидируемые авиабилеты онлайн, в том числе через портал «Госуслуг». Боярский считает, что данный подход «позволит авиакомпаниям идти в русле цифрового развития страны».

Боярский уточнил, что в адрес Центра поддержки гражданских инициатив поступило обращение Общероссийского объединения пассажиров с просьбой обратить внимание на ситуацию с покупками льготных авиабилетов. В настоящий момент их вынуждены покупать в порядке живой очереди через авиакассы.

Парламентарий уточнил, что на Дальнем Востоке это может занять до 30 часов. При этом жители многих регионов не могут купить такие авиабилеты из-за отсутствия касс авиакомпаний, которые осуществляют субсидируемые авиарейсы отмечает ТАСС .

Ранее стало известно, что системы бронирования авиабилетов должны будут перенести серверы и базы данных в Россию. Нововведение вступит в силу 1 января 2020 года. Дитрих отметил, что этот процесс не должен повлиять на рост цен на авиабилеты, писал News.ru.