https://static.news.ru/photo/012d1148-9985-11e9-b277-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Суббота, 29 июня, станет самым холодным днём с начала лета. Температура воздуха упадёт до 12 градусов.

В ближайшую субботу мы ожидаем самую низкую среднесуточную температуру за июнь — порядка 12 градусов, это немного ниже даже, чем среднесуточное значение для начала сентября, — передаёт сообщение погодного центра «Фобос» АГН «Москва» .

Отмечается, что облачность и дождь сохранятся. Такая погода прекратится к воскресенью, 30 июня, когда циклон будет уходить на восток.

Как ранее писал News.ru, сильный дождь с грозой и резкое похолодание ожидают жителей Московского региона в пятницу, 28 июня. Будет дуть южный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами порывы достигнут 18 м/с.