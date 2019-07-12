Студенты истфака Санкт-Петербургского государственного университета обратились к депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексею Ковалёву с просьбой прекратить сокращение преподавателей и упразднение элективных курсов в вузе. Депутат перенаправил их обращение премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.
Резолюцию, в которой излагались требования студентов, адресовала председатель студенческого совета Института истории СПбГУ Лия Фаррахова. Глава студсовета рассказала
Ковалёв ответил, что обращение Фарраховой направлено главе кабмина.
Ранее News.ru писал, что сервис Superjob составил рейтинг вузов с самыми высокими зарплатами выпускников. Список возглавили НИУ «Высшая школа экономики» и МГИМО.