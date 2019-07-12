https://static.news.ru/photo/0ca95748-a4d9-11e9-b121-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Медведев Фото: Russian Government Press Office/Global Look Press

Студенты истфака Санкт-Петербургского государственного университета обратились к депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексею Ковалёву с просьбой прекратить сокращение преподавателей и упразднение элективных курсов в вузе. Депутат перенаправил их обращение премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Резолюцию, в которой излагались требования студентов, адресовала председатель студенческого совета Института истории СПбГУ Лия Фаррахова. Глава студсовета рассказала «Коммерсанту» , что она является выпускником кафедры археологии истфака ЛГУ.

Ковалёв ответил, что обращение Фарраховой направлено главе кабмина.

Ранее News.ru писал, что сервис Superjob составил рейтинг вузов с самыми высокими зарплатами выпускников. Список возглавили НИУ «Высшая школа экономики» и МГИМО.