Студенты МГУ подарили Путину книгу и показали шнекоход

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании попечительского совета МГУ. От студентов вуза на память он получил в подарок книгу «Поэтическое приношение Александру III». Сборник учащиеся составляли сами.

«Он сильный был человек… достаточно эффективный управленец», — отметил в ответ Путин.

Также главе страны показали ряд вузовских разработок. Так, ему продемонстрировали гироскопическую платформу, которая позволяет проводить хирургические операции во время транспортировки пострадавших, соленоидный двигатель и шнекоход. Это машина, которая может передвигаться по любой поверхности.

Ранее News.ru писал, что МГУ имени М.В. Ломоносова оказался единственным российским вузом в топ-5 рейтинга университетов стран с развивающейся экономикой по версии Times Higher Education (THE Emerging Economies University Rankings). Московский университет занял пятое место в этом рейтинге. Всего в рейтинг попали 442 университета из 43 стран с четырёх континентов. Россия в нём представлена 35 университетами. Рейтинг университетов развивающихся стран составлен на основе 13 индикаторов. Они объединены в несколько групп: обучение и образовательная среда, научная работа, цитируемость научных публикаций, международная мобильность студентов и сотрудников.