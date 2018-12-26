Студентка показала дочери работу патологоанатома

https://news.ru/storage/news/89710b9f028f9a1afe0177ce185250ea/760c24a9-99b2-4537-9dcb-c79ca78caff7_850.jpg Stewart Goldstein/Medicimage/Global Look Press

В социальных сетях активно обсуждают поступок студентки медицинского колледжа. Девушка выложила в социальной сети Instagram видеозаписи, на которых ее трехлетняя дочь с интересом рассматривает на телефоне видео со вскрытием трупа.

Судя по реакции ребенка, видеть подобные кадры ей не впервой. Она отлично знает название органов, её совсем не пугает содержимое видео. Вика даже отказывается идти в садик или смотреть мультик.

«— Что делают?

— Режут, потому что умер.

— И ты все понимаешь?

— Да.

— То есть лучше смотреть вскрытие, чем «Машу и Медведь»?

— Да.

— Может, в садик пойдем?

— Сначала это» — такой диалог матери и ребенка сопровождает видео.

Сразу после публикации под видеозаписью начали появляться комментарии. Часть пользователей не увидела ничего плохого в такого рода просвещении ребенка, другие же с критикой накинулись на мать.

«Обучающие видео — это почему утята ходят гуськом и кто придумал интернет. А это просто игра на психике ребёнка. Почитайте Фрейда и его теорию про бессознательное. И поймёте, куда потом это обучение приведёт. Удачи», — прокомментировала запись пользователь под ником atoriyaa.

Елена (так зовут мать девочки) высказала свою позицию. По её мнению, ничего страшного в просмотре таких видео нет.

«Фильмы ужасов я ей, конечно, не включаю. А в том, что ребёнок интересуется, где и какой орган, как он выглядит и зачем он нужен, совершенно ничего ужасного не вижу. Меня вполне устраивает, что моя дочь отличает сердце от валентинки, кишечник от мозга и с удовольствием может рассказать строение позвоночника», — говорит Елена.

Детский психолог Светлана Клюваева в комментарии News.ru рассказала, чем может обернуться для ребенка просмотр подобных видео.

«Дети не ко всей правде готовы, не готовы смотреть сексуальные сцены или вот такие вот анатомические детали, потому что у детей может возникнуть такое невротическое защитное фантазирование. Это может вызвать стресс. Привести к изменению в поведении, в том числе к невротизации. Всё зависит только от гибкости психики ребенка и от того, как ей всё преподносится», — считает психолог.

По словам психолога, на видео и фильмах возрастные ограничения пишутся как раз потому, что детская психика неспособна так всё воспринимать и переваривать, как взрослая. После просмотра таких видео может возникнуть ситуация, как у любителей компьютерных игр, когда у людей притупляется чувство сопереживания. Такие дети очень часто не испытывают эмпатии, склонны к проявлению жестокости.



