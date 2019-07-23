https://static.news.ru/photo/cb29421e-ad4e-11e9-8cb1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект, допускающий студентов к работе в школах до получения ими диплома.

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в течение периода прохождения ими обучения могут быть допущены к занятию педагогической деятельностью по основным и дополнительным общеобразовательным программам, — цитирует РИА Новости текст законопроекта.

Как писал News.ru, учитель физкультуры едва не оторвал ухо школьнику во время воспитательной беседы. Инцидент произошёл на школьной площадке в селе Чёрный Мыс Убинского района, которое расположено в 10 км от Новосибирска. Ребёнок не хотел слушать преподавателя и выполнять задания, тогда учитель по физической культуре решил провести профилактический разговор в воспитательных целях, потянул мальчика за ухо и надорвал ему мочку.