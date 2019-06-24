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Станцию метро «Печатники» Большой кольцевой линии в Москве оформят в стиле необрутализм. Планируется использовать такие цвета, как чёрный, белый и серый.

Из нержавеющей стали выполнят стены, пол — из натурального камня, а потолок — из алюминия, — сообщили «Вечерней Москве» в Москомархитектуре.

Возводимая станция будет связана пересадкой со станцией «Печатники» на Люблинско-Дмитровской линии. Она расположится между станциями «Текстильщики» и «Нагатинский затон». Большую кольцевую линию планируют замкнуть в 2023 году.

Ранее News.ru писал, что Солнцевскую линию метро продлят до поселения Внуково. Строительство начнётся уже в 2020 году. Ввод участка намечен на 2022 год.