Строителям метро в Петербурге погасили долги по зарплате

https://news.ru/storage/news/73a3f8ba5f79de0f32d7a18fd5d2bee4/02b7ca5a-76cf-4317-b809-53e4eb0d692a_850.jpg Андрей Любимов/АГН «Москва»

Работникам ОАО «Метрострой», которое занимается строительством метро в Санкт-Петербурге, полностью выплатили долги по зарплате.

«29 декабря 2018 года ОАО „Метрострой“ были перечислены денежные средства на сумму 524 млн рублей. Из них 245 млн рублей по состоянию на 30 декабря 2018 года в качестве заработной платы зачислены на банковские карточки работников», — указывается в сообщении городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Выплата зарплат стала возможной после того, как Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ходатайство ОАО «Метрострой» о снятии ограничений по пользованию расчетными счетами.

Ранее News.ru писал о том, что рабочие ОАО «Метрострой», исполняющие подряд на строительство станции «Театральная» в Санкт-Петербурге, спустились в недостроенную шахту и объявили голодовку. Сейчас она прекращена.