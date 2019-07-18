Специалисты завершили укладку рельсов на железнодорожной части переправы через Керченский пролив. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Финальные звенья были уложены на втором пути по направлению с материка на полуостров. Торжественная церемония стыковки состоялась под арками Крымского моста. Всего строители уложили почти пять тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал. Протяжённость железной дороги составит 19 км, передаёт
Ранее News.ru писал, что запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив состоится в середине декабря, ориентировочно 9–10-го. Первые два поезда отправятся в Санкт-Петербург и Москву.