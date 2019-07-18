https://static.news.ru/photo/dd65ee00-a952-11e9-9962-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Firef7y/Wikimedia Commons

Радиоактивных элементов в зоне возведения моста от Шоссейной до Кантемировской улицы в составе Юго-Восточной хорды (ЮВХ) не обнаружено, заверил журналистов гендиректор Управления дорожно-мостового строительства Москвы Василий Десятков.

Чиновник рассказал, что во время подготовки проекта трижды замерялся фон с помощью поверхностных и глубинных проб (до 12 метров). Руководитель ведомства добавил, что в районе работ не зафиксировано повышенного излучения, пишет « Интерфакс ».

Ранее в Сети появилась информация о том, что в зоне прокладки Юго-Восточной хорды окажется могильник урана и тория, заражённая пыль от которых попадёт на поверхность и разнесётся по Москве. При этом, по данным издания, в 50–60 метрах от платформы Москворечье уже наблюдается заметное превышение уровня радиации.

В Москомархитектуре подтвердили, что часть ЮВХ вместе с мостом через Москву-реку пройдёт в районе Москворечье-Сабурово, где захоронены радиоактивные отходы. При этом в ведомстве подчеркнули, что участки со старыми опасными материалами затронуты не будут.

В июле 2019 года Greenpeace потребовал остановить строительство ЮВХ из-за возможного повышенного радиационного фона. По данным организации, уровень радиации в этом районе уже превышает норму в 12 раз. Поэтому экологи настаивают на прекращении работ в Коломенском, писал News.ru.