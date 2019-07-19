https://static.news.ru/photo/bce0cbbe-ab0f-11e9-b11c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Музейный центр «Эрмитаж», который планируется построить в Москве на территории бывшей промзоны «ЗИЛ», будет введён в эксплуатацию в 2024 году. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра столицы.

Здание центра будет уникальным по многим параметрам, но особого внимания заслуживает фасадная конструкция.

Её подвесят на специальный металлический каркас из пустотелых профилей, который станет защитой от солнечного света и позволит выставлять предметы искусства в открытых галереях без опаски подвергнуть их разрушению, — сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Каждый экспонат в московском «Эрмитаже» будет находиться в наиболее подходящем для него помещении. Например, в закрытых залах с окнами разместят работы, при создании которых использовались масляные краски, кожа или дерево. В закрытых галереях без окон будут выставлять фотографии, произведения из ткани и бумаги, а в открытых — камень, керамику и металл.

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