Строители метро в Петербурге прекратили голодовку

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Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Сергей Харлашкин сообщил о прекращении голодовки строителями метро, которые таким образом требовали погасить задолженность по зарплате за четыре месяца.

«Завтра в 17:00 мы собираемся в помещении «Метростроя» во главе с вице-губернатором Бондаренко и сидим там, пока не отработаем весь алгоритм получения заработной платы в этом году», — приводит ТАСС слова Харлашкина.

Он также добавил, что властям пришлось вмешаться в хозяйственную деятельность «Метростроя», так как «другого выхода нет».

В свою очередь руководство «Метростроя» сообщило, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) правительства Санкт-Петербурга перевел средства за работы и вскоре они будут выплачены работникам.

Ранее News.ru писал о том, что рабочие ОАО «Метрострой», исполняющие подряд на строительство станции «Театральная» в Санкт-Петербурге, спустились в недостроенную шахту и объявили голодовку. Рабочие требуют закрытия долгов по зарплате. В компании заявили, что сдали в администрацию города работы на 1 млрд руб. и ожидают их оплаты.