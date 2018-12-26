Строители метро объявили голодовку в Санкт-Петербурге

https://news.ru/storage/news/e532f89818101336ab67c76f040b4ab0/522f4f48-e13c-4ca3-b05e-a970454288c1_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рабочие ОАО «Метрострой», исполняющие подряд на строительство станции «Театральная» в Санкт-Петербурге, спустились в недостроенную шахту и объявили голодовку. Рабочие требуют закрытия долгов по зарплате.

В компании заявили, что сдали в администрацию города работы на 1 млрд руб. и ожидают их оплаты.

«Как только средства поступят на счета компании, они в первую очередь будут направлены на выплату заработной платы работникам», — говорится в заявлении «Метростроя».

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что приняли работы на сумму более 750 млн руб. и что средства на покрытие долгов по зарплате у подрядчика есть, сообщает «Фонтанка».

Ранее News.ru писал о том, что полицейские Франции добились повышения зарплат забастовкой. С начала 2019 года месячная зарплата полицейских и жандармов будет повышена на €40. Профсоюзы работников полиции приветствовали это решение, отметив, что данная сумма прибавки в дальнейшем будет постепенно увеличиваться и к концу 2019 года достигнет в среднем €120 для рядовых полицейских и €150 для командного состава.