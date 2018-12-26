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Строители метро объявили голодовку в Санкт-Петербурге

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Рабочие ОАО «Метрострой», исполняющие подряд на строительство станции «Театральная» в Санкт-Петербурге, спустились в недостроенную шахту и объявили голодовку. Рабочие требуют закрытия долгов по зарплате.

В компании заявили, что сдали в администрацию города работы на 1 млрд руб. и ожидают их оплаты.

«Как только средства поступят на счета компании, они в первую очередь будут направлены на выплату заработной платы работникам», — говорится в заявлении «Метростроя».

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что приняли работы на сумму более 750 млн руб. и что средства на покрытие долгов по зарплате у подрядчика есть, сообщает «Фонтанка».

Ранее News.ru писал о том, что полицейские Франции добились повышения зарплат забастовкой. С начала 2019 года месячная зарплата полицейских и жандармов будет повышена на €40. Профсоюзы работников полиции приветствовали это решение, отметив, что данная сумма прибавки в дальнейшем будет постепенно увеличиваться и к концу 2019 года достигнет в среднем €120 для рядовых полицейских и €150 для командного состава.


#метро #ПЕТЕРБУРГ #ГОЛОДОВКА #забастовка
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