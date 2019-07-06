Стриптизёрши из белорусского города Гродно устроили фотосессию на Кургане Славы. Так танцовщицы местного клуба Gentlemen`s Club Relax отметили День независимости республики.
Группа девушек в купальниках и коротких юбках снялись на фоне советского танка. Неоднозначная фотография опубликована на странице клуба во «
Большинство подписчиков не оценило креатив. Самыми пристойными комментариями стали: «Будем надеяться, что МВД заинтересуется этим фото», «Срамота».
Ранее News.ru сообщал, что в Саратове Следственный комитет начал доследственную проверку по статье «Реабилитация нацизма» после случая в местном баре, где танцевали стриптиз на фоне висящего на стене Красного знамени. Заявление в органы написала сначала внучатая племянница красного командира, а затем и сотрудники электронного СМИ движения «Суть времени».