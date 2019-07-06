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Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что женщину, подозреваемую в регулярных истязаниях своей семилетней племянницы, направили на обследование в психоневрологический диспансер.

Чахкиева рассказала, что сотрудники правоохранительных органов приняли решение проверить подозреваемую на предмет потребления запрещённых веществ, так как адекватный человек не смог бы довести ребёнка до такого состояния, передаёт «Интерфакс». Как...