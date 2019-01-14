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Стоматологи подлечили зубы поедавшему собак тигру

amur-tiger.ru

общество [ версия для печати ]

Стоматологи вылечили зубы старейшему в Приморском крае амурскому тигру по кличке Тихон. Из-за оголённых нервов хищник испытывал боль во время приёма пищи.

Выявили заболевание в ходе комплексного медосмотра, на время которого животному пришлось ввести снотворное. Медицинское обследование провели специалисты Центра реабилитации «Амурский тигр».

Как сообщал News.ru, в заботливых руках врачей хищник оказался после того, как был пойман на краже собак у пограничников. Мохнатые стражи границы пали смертью храбрых, будучи похищенными из вольера.

Как уточнили в Центре реабилитации тигров, Тихону около 13 лет. Возраст сказался на состоянии его зубов — у них была оголена пульпа и наблюдалась чувствительность к любым видам раздражителей. Стоматологи провели лечение корневых каналов клыков и установили на них коронки.

Помимо этого, тигр прошёл несколько осмотров и обследований: его взвесили, взяли анализ крови, а также сделали рентген и УЗИ. По данным Nation News, у хищника не нашлось серьёзных ранений. Впрочем, конечные результаты анализов пока не готовы. Специалисты подозревают, что у Тихона могли развиться хронические заболевания, так как его вес оказался ниже нормы.

Сейчас животное переведено в карантинный вольер, там за ним будут наблюдать специалисты.

Ранее News.ru рассказывал, что директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в ходе одного из выступлений укусил тигра. Сделал он это в шутку и ради эффектного снимка, чтобы привлечь внимание животного.


#врачи #приморскийкрай #стоматологи #зубы #тигры
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