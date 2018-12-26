Рекордное число туристов посетит столицу в праздники

https://news.ru/storage/news/85c29e4b8b37038fd1325f2c5c7a58b1/668231a7-30dc-4794-a411-3ee69e88d8ab_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новогодние праздники в столице ожидается рекордное число туристов, как россиян, так и иностранцев.

«У нас никогда не было, чтобы у нас гостиницы на 100% все были забронированы. Все билеты в Москву на поезда, автобусы междугородние, авиарейсы — все было раскуплено», — сообщил мэр в эфире телеканала «Москва 24».

Собянин отметил, что раньше такого туристического спроса никогда не было, ранее всегда имелось около 30−40% свободных билетов и мест в гостиницах Москвы.

Ранее News.ru писал, что Сергей Собянин рассказал о рекордах метрополитена. При строительстве подземки, по данным мэра, было установлено несколько важных рекордов. Это первый год, в котором появилось сразу 17 новых станций. Протяжённость тоннелей составила 33 км. Примерно миллиону горожан новые станции помогли быстрее добираться до места работы, учёбы или проживания. Станция «ЦСКА» — первая, построенная открытым методом на глубине 28 метров.