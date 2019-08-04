https://static.news.ru/photo/f7b75496-b691-11e9-8f57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Специалисты московских медучреждений прочтут жителям столицы лекции о профилактике сердечно-сосудистых и других заболеваний. Акция будет проходить с 5 по 10 августа.

Так, 5 августа в поликлинике № 220 всем желающим расскажут о методах профилактики инфаркта, а 6 августа в поликлинике № 9 — о факторах риска инсульта. В этот же день в филиале Городской клинической больницы имени В. П. Демихова «Поликлиническое отделение Капотня» состоится лекция, посвящённая контролю за весом и способам его снижения.

Для молодых родителей 7 и 9 августа в филиалах Детских городских поликлиник № 7 и № 61 пройдут лекции на тему домашнего закаливания, массажа и гигиенического воспитания детей.

В Детской городской поликлинике № 98 10 августа расскажут о профилактике анемии. В этот же день в Диагностическом центре № 5 состоится лекция на тему профилактики остеопороза, сообщается на сайте мэра Москвы.

Ранее News.ru писал, что столичные парки проведут для посетителей бесплатные уроки танцев, бокса, восточных единоборств, а также лекции о здоровом образе жизни.