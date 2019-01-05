Столичные власти отказались от расширения МКАД

https://news.ru/storage/news/09c50800fe894ad575e1371529fe0e07/c8a1c287-8531-470b-aba8-3756355fc778_850.jpg Сергей Ведяшкин /АГН «Москва»

Несколько новых дублёров и развязок построят в рамках реконструкции Московской кольцевой автодороги в 2019 году. Расширения самого полотна не предусмотрено, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

На дороге, кроме прочего, формируются разгонные полосы, передаёт его слова РИА Новости.

В этом году планируется начать строительство развязки МКАД с улицей Верхние Поля и Липецкой улицей, а также вернуться к проекту пересечения трассы со Щёлковским шоссе. Продолжится и начатая ранее реконструкция развязки с улицей Генерала Дорохова.

На автостраде уже было перестроено и возведено с нуля 14 больших развязок, отметил чиновник.

Ранее News.ru писал, что Москомархитектура подвела итоги международного архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепций пяти экспериментальных площадок реновации. В результате было принято решение заменить одного из исполнителей.