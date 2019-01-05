Столичные власти отказались от расширения МКАД

Несколько новых дублёров и развязок построят в рамках реконструкции Московской кольцевой автодороги в 2019 году. Расширения самого полотна не предусмотрено, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
На дороге, кроме прочего, формируются разгонные полосы, передаёт его слова РИА Новости.
В этом году планируется начать строительство развязки МКАД с улицей Верхние Поля и Липецкой улицей, а также вернуться к проекту пересечения трассы со Щёлковским шоссе. Продолжится и начатая ранее реконструкция развязки с улицей Генерала Дорохова.
На автостраде уже было перестроено и возведено с нуля 14 больших развязок, отметил чиновник.
Ранее News.ru писал, что Москомархитектура подвела итоги международного архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепций пяти экспериментальных площадок реновации. В результате было принято решение заменить одного из исполнителей.