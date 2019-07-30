Бесплатные уроки танцев, бокса, восточных единоборств, а также лекции о здоровом образе жизни проведут московские парки для жителей столицы.
Так, в парке «Печатники» все желающие смогут сделать зарядку с чемпионом и послушать лекцию, посвящённую правильному питанию при занятиях физкультурой и спортом. В парке Олимпийской деревни можно будет позаниматься стретчингом, боксом и тхэквондо, а также получить консультацию психолога.
Посетителям парка «Ангарские пруды» предлагаются фитнес на основе карате, мастер-класс по хип-хопу и занятия историческими танцами.
Мероприятия будут проходить в рамках программы «Здоровая Москва». Кроме того, все желающие могут получить консультации врачей, пройти диспансеризацию и диагностику в более чем 40 павильонах, которые работают в столичных парках и зонах отдыха, сообщает телеканал «
Ранее News.ru писал, что в московских парках работают летние читальни городских библиотек. Стойки с книгами и полки буккроссинга можно найти в павильонах, на верандах или ротондах.