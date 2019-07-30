https://static.news.ru/photo/aa440146-b39e-11e9-ab6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Бесплатные уроки танцев, бокса, восточных единоборств, а также лекции о здоровом образе жизни проведут московские парки для жителей столицы.

Так, в парке «Печатники» все желающие смогут сделать зарядку с чемпионом и послушать лекцию, посвящённую правильному питанию при занятиях физкультурой и спортом. В парке Олимпийской деревни можно будет позаниматься стретчингом, боксом и тхэквондо, а также получить консультацию психолога.

Посетителям парка «Ангарские пруды» предлагаются фитнес на основе карате, мастер-класс по хип-хопу и занятия историческими танцами.

Мероприятия будут проходить в рамках программы «Здоровая Москва». Кроме того, все желающие могут получить консультации врачей, пройти диспансеризацию и диагностику в более чем 40 павильонах, которые работают в столичных парках и зонах отдыха, сообщает телеканал « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал, что в московских парках работают летние читальни городских библиотек. Стойки с книгами и полки буккроссинга можно найти в павильонах, на верандах или ротондах.