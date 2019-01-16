USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,289 $   Brent60.26 $ Bitcoin3,586.46 $
МОСКВА0°C02:36
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Столичные аэропорты отменяют рейсы из-за непогоды

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Погодные условия стали причиной отмены или задержки около трёх десятков рейсов в аэропортах Москвы. Об этом сообщается на сервисе «Яндекс. Расписание».

Задержаны восемь рейсов во Внуково, отменены 11 рейсов в Домодедово, там же задержаны три рейса. В Шереметьево задержаны пять рейсов.

Ранее News.ru сообщал, что ветреную погоду с небольшими осадками, гололедицей и низким атмосферным давлением прогнозировали синоптики 15 января в столичном регионе.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что снегопады различной интенсивности будут в столице на протяжении всей недели.


#москва #шереметьево #отменаавиарейсов
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
общество 23:17, 13 января 2019
Около сотни авиарейсов отменено и задержано в Москве
общество 17:00, 13 января 2019
Гололедица и метель ожидаются в Москве 14 января
общество 23:36, 21 декабря 2018
«Аэрофлот» меняет расписание в Шереметьево из-за непогоды
Лента новостей
общество 02:22
Путин обещал не вмешиваться в церковные дела на Украине
экономика 02:20
Адресное пособие по бедности предлагают ввести в России
политика 01:46
Пережитком холодной войны счёл Путин курс НАТО в Европе
общество 01:12
Европа рекомендовала Москве обеспечить права нацменьшинств
в мире 00:57
Многотысячный митинг прошёл в Гданьске в память о мэре
Другие новости
общество 02:22
Путин обещал не вмешиваться в церковные дела на Украине
общество 01:12
Европа рекомендовала Москве обеспечить права нацменьшинств
общество 00:55
МГУ вошёл в топ-5 рейтинга вузов развивающихся стран
общество 00:39
Священник отстранён от службы за ДТП под Псковом
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top