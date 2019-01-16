Столичные аэропорты отменяют рейсы из-за непогоды

Погодные условия стали причиной отмены или задержки около трёх десятков рейсов в аэропортах Москвы. Об этом сообщается на сервисе «Яндекс. Расписание».
Задержаны восемь рейсов во Внуково, отменены 11 рейсов в Домодедово, там же задержаны три рейса. В Шереметьево задержаны пять рейсов.
Ранее News.ru сообщал, что ветреную погоду с небольшими осадками, гололедицей и низким атмосферным давлением прогнозировали синоптики 15 января в столичном регионе.
Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что снегопады различной интенсивности будут в столице на протяжении всей недели.