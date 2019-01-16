Столичные аэропорты отменяют рейсы из-за непогоды

https://news.ru/storage/news/c49a29b1bfad6fef60d2ed952f227189/174df7ed-0325-4ecf-9d47-4fb982ba056b_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Погодные условия стали причиной отмены или задержки около трёх десятков рейсов в аэропортах Москвы. Об этом сообщается на сервисе «Яндекс. Расписание».

Задержаны восемь рейсов во Внуково, отменены 11 рейсов в Домодедово, там же задержаны три рейса. В Шереметьево задержаны пять рейсов.

Ранее News.ru сообщал, что ветреную погоду с небольшими осадками, гололедицей и низким атмосферным давлением прогнозировали синоптики 15 января в столичном регионе.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что снегопады различной интенсивности будут в столице на протяжении всей недели.