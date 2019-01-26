Столичные аэропорты отменяют рейсы из-за метели

https://news.ru/storage/news/40c42f2751b745cbcd07209886af9cfe/96bee891-7a95-433b-8026-03d10872238a_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Непогода стала причиной задержки тридцати четырёх и отмены ещё тринадцати рейсов в московских аэропортах.

Ранее синоптики предупреждали о резком ухудшении погоды. В период с 26 января по 27 января включительно в Москве и области будет продолжаться сильный снегопад, метель. Жителей столицы предупредили об опасности на дорогах, вызванной гололедицей.

Ранее News.ru писал о том, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура заинтересовалась многочисленными отменами и задержками рейсов в аэропортах столицы. Ведомство намерено узнать причины сбоя графика работы воздушных гаваней.