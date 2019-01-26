USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,604.27 $
МОСКВА-12°C16:58
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Столичные аэропорты отменяют рейсы из-за метели

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Непогода стала причиной задержки тридцати четырёх и отмены ещё тринадцати рейсов в московских аэропортах.

Ранее синоптики предупреждали о резком ухудшении погоды. В период с 26 января по 27 января включительно в Москве и области будет продолжаться сильный снегопад, метель. Жителей столицы предупредили об опасности на дорогах, вызванной гололедицей.

Ранее News.ru писал о том, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура заинтересовалась многочисленными отменами и задержками рейсов в аэропортах столицы. Ведомство намерено узнать причины сбоя графика работы воздушных гаваней.


самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак высказалась о драке Виторгана и Богомолова
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети


читайте также
происшествия 14:23, 26 января 2019
Массовое ДТП произошло в Подмосковье из-за снегопада
общество 08:58, 25 января 2019
Метель задержала более 30 поездов в Саратовской области
общество 08:29, 20 января 2019
Метель и ветер обрушатся на жителей Подмосковья
Лента новостей
в мире 16:44
The Daily Telegraph извинилось перед Меланией Трамп
спорт 16:44
Биатлонистки из России не попали в топ-10 в пасьюте на КМ
происшествия 16:39
Самолёт не полетел в Мексику из-за ссоры пассажиров
происшествия 16:36
ГИБДД организовала объезд на участке М-2 из-за ДТП
шоу-бизнес 16:33
Собчак устроила скандал на НТВ
Другие новости
общество 16:25
Голая женщина пробежалась по улице в мороз
новый год 15:45
Сугробы в Москве выросли до пяти сантиметров
общество 15:26
Митрополит: Исаакиевский собор обязательно передадут РПЦ
общество 15:26
Социологи назвали худшие профессии для женщин
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top