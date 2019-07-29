https://static.news.ru/photo/7c89e5e8-b20b-11e9-87ce-fa163e074e61_660.jpg Константин Янкаускас (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Муниципальный депутат столичного района Зюзино Константина Янкаускас арестован на семь суток. Он признан виновным в организации несогласованной акции.

Речь идёт о встрече жителей города с независимыми кандидатами в Мосгордуму, которая проходила на Трубной площади 15 июля. На акцию пришли несколько сотен человек. Тогда полиция никого не задерживала и никак не препятствовала общению собравшихся.

Янкаускаса задержали в ходе несанкционированной акции протеста в центре Москвы 27 июля. На него составили протокол и оставили до 29 июля в ОВД Южное Бутово, сообщает « Новая газета ».

Ранее News.ru писал, что суд арестовал муниципального депутата Илью Яшина. Ему также вменяется организация несогласованного митинга. Депутат себя виновным не признаёт.