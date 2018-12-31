Столичное метро будет работать в новогоднюю ночь

https://news.ru/storage/news/2ddc3d1b00c83c36db2206d5ddba45f3/46f7687e-c44a-4af6-bb7c-93a53e5dd594_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Московское центральное кольцо (МЦК), метро и востребованные маршруты наземного транспорта намерены работать в столице в новогоднюю ночь. Такой график в праздники действует уже третий год.

Поезда метрополитена и МЦК будут ходить с интервалами движения от 3,5 до 15 минут, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского департамента транспорта.

Кроме того, в столице планируют работать 172 маршрута наземного пассажирского транспорта, из них 60 — круглосуточно, 99 — до 03:00, а 13 — постоянно действующие ночные маршруты. Интервал составит 25−30 минут.

Электрички будут ходить до 2:00.

Ранее News.ru писал, что табло обратного отсчёта времени до Нового года установлено на станции московского метро «Площадь Революции». Оно подсказывает пассажирам, сколько точно времени осталось до праздника. После полуночи там высветится поздравление: «С Новым годом!»