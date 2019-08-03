Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в городах страны в 2020–2021 годах пройдут торжественные мероприятия, посвящённые 100-летию Государственного академического театра имени Вахтангова.
В документе, опубликованном на портале правовой информации, сказано, что кабмину в ближайшие полгода необходимо создать организационный комитет по подготовке к празднованию и утвердить план мероприятий.
Властям субъектов страны также рекомендовано провести торжества в регионах.
Ранее News.ru писал, что Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения Андрея Сахарова. Юбилей выдающегося учёного и общественного деятеля будет отмечаться в 2021 году.