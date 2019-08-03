https://static.news.ru/photo/9ab842a0-b5ce-11e9-81b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в городах страны в 2020–2021 годах пройдут торжественные мероприятия, посвящённые 100-летию Государственного академического театра имени Вахтангова.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, сказано, что кабмину в ближайшие полгода необходимо создать организационный комитет по подготовке к празднованию и утвердить план мероприятий.

Властям субъектов страны также рекомендовано провести торжества в регионах.

Ранее News.ru писал, что Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения Андрея Сахарова. Юбилей выдающегося учёного и общественного деятеля будет отмечаться в 2021 году.