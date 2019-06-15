С нового года особая маркировка на лекарственных препаратах станет обязательной. Однако уже сейчас производители подсчитали, во сколько им обойдётся введение криптозащиты.
По данным фармацевтических компаний, присоединившихся к пилотному проекту, внедрение этой системы обходится примерно в 100 млн рублей. В результате себестоимость одной упаковки лекарства вырастает на 80 копеек, а с учётом цены криптокода — на 1,3 рубля.
Правительство и так уже пошло навстречу отрасли, согласившись сократить код криптозащиты с 88 знаков до 44, что должно упростить внедрение, — сказал первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб на совещании по вопросам внедрения маркировки.
Требования к маркировкам включат в лицензионные документы аптек. Таким образом, участники фармрынка будут обязаны присоединиться к системе, зарегистрировавшись в ней. Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко подчеркнул, что нарушителей этих условий ждут жёсткие меры. Никаких отсрочек не будет, передаёт «
Как писал News.ru, экономический эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов заявил, что многим жителям России не хватает средств для приобретения самых необходимых вещей. Он отметил, что из-за стремительного падения реальных доходов людям приходится брать кредиты на еду, лекарства и одежду.