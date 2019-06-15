https://static.news.ru/photo/3c17f9f0-904b-11e9-b1ad-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

С нового года особая маркировка на лекарственных препаратах станет обязательной. Однако уже сейчас производители подсчитали, во сколько им обойдётся введение криптозащиты.

По данным фармацевтических компаний, присоединившихся к пилотному проекту, внедрение этой системы обходится примерно в 100 млн рублей. В результате себестоимость одной упаковки лекарства вырастает на 80 копеек, а с учётом цены криптокода — на 1,3 рубля.

Правительство и так уже пошло навстречу отрасли, согласившись сократить код криптозащиты с 88 знаков до 44, что должно упростить внедрение, — сказал первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб на совещании по вопросам внедрения маркировки.

Требования к маркировкам включат в лицензионные документы аптек. Таким образом, участники фармрынка будут обязаны присоединиться к системе, зарегистрировавшись в ней. Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко подчеркнул, что нарушителей этих условий ждут жёсткие меры. Никаких отсрочек не будет, передаёт « Фармацевтический вестник ».

Как писал News.ru, экономический эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов заявил, что многим жителям России не хватает средств для приобретения самых необходимых вещей. Он отметил, что из-за стремительного падения реальных доходов людям приходится брать кредиты на еду, лекарства и одежду.