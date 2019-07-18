Качество высшего образования сильно колеблется от одного вуза к другому. В итоге позиции тех, кто получил «вышку» в заведениях посредственного уровня сближаются с позициями обладателей дипломов о среднем профессиональном образовании (СПО). Преимущество в зарплате получают лишь те, кто учится в престижном вузе на факультетах, выпускающих востребованных специалистов. Но означает ли это, что биться за диплом о высшем образовании теперь уже нет нужды? Мнением на эту тему с News.ru поделились эксперты.

Вуз имеет значение

Елена Авраамова, доктор экономических наук, заведующая лабораторией исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС считает, что получать нужно только качественное высшее образование. В противном случае в дипломе нет смысла.

Согласно нашим исследованиям, так называемая премия за высшее образование сохраняется. Но только в случае получения качественного образования, благодаря которому выпускникам удается устроиться на престижную работу в хорошо оплачиваемой сфере. Показатели людей, которые получили высшее образование среднего качества, по их собственной оценке, сближаются с показателями среднего специального образования — по крайней мере, не превышают по зарплатным показателям. Елена Авраамова заведующая лабораторией исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

Павел Медведев, экономист, финансовый омбудсмен, по совместительству председатель государственной экзаменационной комиссии, причём, сразу в нескольких вузах, с горечью констатировал падение уровня высшего образования. Он отмечает «колоссальную деградацию» студентов и выпускников вузов, а также огромное количество дипломных работ, откровенно списанных, «причём, с ошибками».

Дмитрий Рогулин/ТАСС

News.ru приводил ранее данные опроса ВЦИОМ. Они демонстрируют скептическое отношение россиян к образованию как к непременному условию удачной карьеры: 70% опрошенных заявили, что для устройства на высокооплачиваемую работу не обязательно иметь образование. Однако Авраамова убеждена, что нельзя говорить о конкуренции с людьми, не имеющими никакого образования, кроме 11 классов средней школы.

Примеров, когда человек преуспел финансово, имея за плечами только школу, у меня нет. А вот со средним профессиональным качественным образованием — сколько угодно, — говорит эксперт.

Авраамова считает, что россияне пока ещё не осознали разницу между качественным и некачественным высшим образованием. Как только это случится, поток желающих поступить в средние профессиональные учебные заведения, возрастёт.

Бум, когда все хотели получать высшее образование, прошёл. Сейчас поток в средние профессиональные учреждения значительно больше, и эта тенденция длится уже три года. Но мэйнстрим на получение высшего образования, причём, любого — качественного или некачественного — сохранён, и разницу люди пока ещё не отрефлексировали. В ближайшее время, после осознания разницы, поток в средние профессиональные учебные заведения станет ещё больше, — подчеркивает Авраамова.

Преподаватель математики в гимназия № 1567, заслуженный учитель России Леонид Звавич не увидел на практике падения интереса к поступлению в вузы.

Интерес к высшему образованию не упал. И не думаю, что без него легче сделать карьеру. Другое дело, что у большинства тех, кто преуспел, документ о высшем образовании — это просто бумажка. Но она у них есть. Леонид Звавич заслуженный учитель России

Экономист Вячеслав Жуковский напомнил о том, что дипломы о высшем образовании продаются и покупаются, и в целом ничего не значат. Виной всему государственное устройство.

Если мы говорим не о дипломе, а именно о знаниях в голове у человека, то сегодня они очень сильно обесценены. В условиях клановой экономики мы возвращаемся в 90-ые годы в их худшем проявлении, когда работает лозунг: «Бабло побеждает зло». Вячеслав Жуковский экономист

«Для бизнеса — не сезон»

Каждый при желании может припомнить кого-то из знакомых, кто смог добиться финансового успеха, не имея при этом дипломов об окончании вуза. Часто к выбору в пользу трудовой стези их подталкивали обстоятельства.

Есть огромное количество людей, которые не получили высшее образование и даже иногда не смогли закончить школу. Они идут работать, и постепенно выстраивают карьеру в торговле, малом бизнесе или пополняют ряды самозанятых, и, в итоге, зарабатывают достаточно, чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни. Они молодцы, что смогли вырваться из нищеты, — говорит Жуковский.

Но сегодня россиян, желающих иметь собственное дело, не так уж много. По данным лаборатории исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, большая часть жителей страны уже не мечтает о собственном деле, как это было ещё не так давно.

Артем Геодакян/ТАСС

Никто не хочет строить бизнес, все хотят быть наёмными работниками. В малый бизнес сегодня поток ничтожный, особенно среди тех, кто получил высшее образование. Среди людей с СПО процент желающих заниматься бизнесом больше, но и он не велик. По разным причинам люди не идут туда. Эта тема ушла. Для бизнеса — не сезон. Людей пугает высокое число барьеров на входе и большое количество рисков, — считает Авраамова.

Жуковский более категоричен и прямолинеен в своей оценке ситуации с малым бизнесом в частности и с российской экономикой в целом.

Сегодня для процветания необходимым является не качественное образование и компетенции, а наличие связей в высших эшелонах власти и бизнеса, принадлежность к тем или иным группам и кланам. Полные бездари и двоечники, люди без царя в голове и без морально-нравственных ориентиров становятся высокопоставленными чиновниками, служащими крупных госкорпораций и госбанков, делают себе карьеру, становятся помощниками депутатов и сенаторов, благодаря личным связям — потому что, у них есть знакомства. Все это очень настораживает, потому что многие молодые люди делают вывод, что фактором их будущего успеха и уровня жизни становится не то, как они учатся и работают, а то, с кем они дружат, — говорит экономист. — Многие уезжают из страны, чтобы начать карьеру в других странах. Раньше это были в основном Европа и Америка; сейчас это Китай, Япония, Корея.

Эксперт считает, что российская экономика не растёт, а государство слишком мало инвестирует в развитие важных сфер. Экономист привёл цифры: инвестиции в научно-исследовательские опытно-конструкторские разработки менее 1% — это в 2,5 раза меньше, чем в Европе и в 3,5-4 раза меньше, чем в Китае и Японии; расходы на здравоохранение составляют менее 3,5% ВВП, а у стран-конкурентов — до 12%; расходы на образование у нас 4%, а у конкурентов — от 7% до 10%. Государство проедает свои природные ресурсы, а основу экономики составляет пресловутая сырьевая рента и растущие поборы с населения. При этом Жуковский делает акцент на важности образованных специалистов.

Страна не может держаться только на предприимчивых людях без образования. По статистике предпринимателей в любой стране не более 3-5%. Государству нужны врачи, учителя, педагоги, люди науки, творческая интеллигенция, инженеры, должна быть рабочая интеллигенция из числа специалистов высокого уровня, — убеждён Жуковский.

Звавич, в свою очередь, напоминает о том, что возможность сколотить капитал появилась не так давно. Заслуженный педагог при этом убеждён в пользе обучения в вузе.