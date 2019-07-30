https://static.news.ru/photo/bcbdcd64-b37d-11e9-a893-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Продажа одежды российских дизайнеров на интернет-площадках AliExpress и Tmall не будет способствовать отечественной модной культуре. Однако это может помочь простым людям, чьи доходы не позволяют приобретать дорогостоящие дизайнерские вещи. Такое мнение высказал эксперт в области моды, стилист и дизайнер Владислав Лисовец.

Он выразил уверенность в том, что «это будет не очень дорого, это будет доступно, и в общем-то каждая девушка сможет позволить себе купить какое-то приятное платье с именем дизайнера».

Коллаборации в принципе никогда никому не мешали, а больше шли на пользу компаниям, которые принимают в этом участие, — заявил Лисовец в комментарии News.ru.

Эксперт также высказал мнение, что подобное сотрудничество не может испортить имидж того или иного бренда.

Ранее стало известно, что AliExpress и Tmall будут продавать одежду российских дизайнеров. Те в свою очередь создадут для интернет-площадок лимитированные коллекции.