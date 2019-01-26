Стихия разбушевалась: Красную площадь завалило снегом

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Смотрите в фотоподборке News.ru самые снежные кадры Москвы

Нелегко пришлось 26 января гостям и жителям Москвы. Самый мощный снегопад за последние 19 лет обрушился на столицу. В результате улицы города превратились в сплошные сугробы, а Красную площадь завалило снегом. Москвичи и гости во время прогулки по главной достопримечательности города вынуждены были буквально перепрыгивать через белоснежные горы.

По сообщениям синоптиков, за день выпало около 10 мм осадков, к вечеру снегопад поутих, однако расслабляться не стоит. Примерно такое же количество снега обрушится на столицу 27 января, а окончательно осадки прекратятся только к 29 января.

News.ru собрал самые снежные кадры Москвы.