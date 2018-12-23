Цветы и свечи несут к месту гибели шахтёров в Соликамске

https://news.ru/storage/news/9b9e677906872329b0f79a4a15b3e874/2043ece8-a2e7-42c4-91f6-c8c711c3401e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Стихийный мемориал образовался около места гибели шахтёров «Уралкалия» в Соликамске. Жители несут красные гвоздики, свечи и детские рисунки к проходной третьего рудного управления, рассказала сотрудница местного телеканала Наталья Кузнецова.

Фото и видео траурных акций опубликованы в сообществах социальной сети «ВКонтакте». Информационный сюжет об акции выпустил телевизионный канал «СОЛЬ ТВ».

«Вчера из СМИ узнали, что такая трагедия. Мы из Березняков, решили, что мы должны хоть какое-то принять участие, потому что города рядом находятся. Мы обычные рядовые люди, я думаю, в такой ситуации надо оставаться человеком, попозже ещё люди приедут», — рассказал житель города Березняки Пермского края.

Родственники девяти погибших во время пожара постепенно прибывают в Соликамск. Их размещают в оздоровительном лагере «Лесная сказка». Губернатор Пермского края Максим Решетников объявил 24 декабря 2018 года днём траура. Президент России Владимир Путин поручил главе региона разобраться в обстоятельствах трагедии и помочь семьям погибших.

Ранее News.ru сообщал, что место происшествия изучают криминалисты. Поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин, чтобы предоставить всестороннюю практическую помощь при расследовании.