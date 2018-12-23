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Цветы и свечи несут к месту гибели шахтёров в Соликамске

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Стихийный мемориал образовался около места гибели шахтёров «Уралкалия» в Соликамске. Жители несут красные гвоздики, свечи и детские рисунки к проходной третьего рудного управления, рассказала сотрудница местного телеканала Наталья Кузнецова.

Фото и видео траурных акций опубликованы в сообществах социальной сети «ВКонтакте». Информационный сюжет об акции выпустил телевизионный канал «СОЛЬ ТВ».

«Вчера из СМИ узнали, что такая трагедия. Мы из Березняков, решили, что мы должны хоть какое-то принять участие, потому что города рядом находятся. Мы обычные рядовые люди, я думаю, в такой ситуации надо оставаться человеком, попозже ещё люди приедут», — рассказал житель города Березняки Пермского края.

Родственники девяти погибших во время пожара постепенно прибывают в Соликамск. Их размещают в оздоровительном лагере «Лесная сказка». Губернатор Пермского края Максим Решетников объявил 24 декабря 2018 года днём траура. Президент России Владимир Путин поручил главе региона разобраться в обстоятельствах трагедии и помочь семьям погибших.

Ранее News.ru сообщал, что место происшествия изучают криминалисты. Поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин, чтобы предоставить всестороннюю практическую помощь при расследовании.


#ШАХТЕРЫ #пермскийкрай #Мемориал #Соликамск
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