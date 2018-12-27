Стая ворон загоняла полярную сову в Москве

Полярную сову, прилетевшую в парк «Сокольники», выгнала оттуда стая ворон. Птице пришлось улететь в сторону Лосиного острова.
«Видимо, сова несколько ослаблена и не смогла спрятаться от ворон, которые гоняют любых сов, кроме филина. Появление полярной совы — это уникальное явление для Московского региона, последний раз такое было два года назад», — приводит Агентство «Москва» слова руководителя паркового проекта «Орнитарий» Вадима Мишина.
В столичный регион эта птица прилетела из Сибири, где сейчас установились сильные морозы и снегопады. Московскую погоду полярная сова сочла более комфортной для жизни и охоты.
Ранее News.ru писал о том, что пятеро сотрудников департамента информации МИД РФ спасли сову, которую атаковала стая ворон возле здания первого корпуса дипведомства. «Спасатели» сняли птицу с ветки, принесли её в здание, обустроили ей тёплый уголок в коробке и вызвали специалистов из департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.