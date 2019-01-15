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Ставропольского депутата заподозрили в картельном сговоре

vk.com/stavropol.sledcom

общество [ версия для печати ]

Уголовное дело заведено на депутата Ставропольской краевой думы, гендиректора ООО «Кавказстройинвест» Алексея Назаренко. Его заподозрили в картельном сговоре для получения госконтрактов.

По данным следствия, в 2017 году Назаренко и гендиректор ООО «Инженер» вступили в картельный сговор, ограничив конкуренцию при проведении торгов на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и легкоатлетического манежа в Ставрополе, а также спорткомплекса в городе Новоалександровск, сообщает краевое СУ СК.

Подозреваемые подавали заявки на участие в закупках, не указывая ценовые предложения, из-за чего аукционы признавались несостоявшимися, и контракты заключались с ООО «Инженер». Общая сумма дохода, полученного структурами, участвовавшими в картельном сговоре, составила более 399 млн рублей.

Дело по статье УК «Ограничение конкуренции» на Назаренко и его компаньона завёл руководитель СУ СК по Ставропольскому краю Игорь Иванов.

Как сообщил Алексей Назаренко, в настоящее время в арбитражном суде рассматривается жалоба на решение краевого УФАС о признании антиконкурентного сговора в действиях указанных фирм. В силу решение УФАС еще не вступило, а СК уже возбудил дело, не дожидаясь окончательного решения в арбитражном производстве, передаёт «Интерфакс».

Также Назаренко уточнил, что долгое время был единственным учредителем и директором ООО «Инженер» и ООО «Кавказстройинвест».

«После смены учредителей у меня, как директора одной из фирм, был договор с учредителем второй фирмы о передаче мне в доверительное управление 100% её акций. Таким образом, мы полностью подпадаем под исключение антимонопольного закона в части картельного сговора, так как эти две фирмы входят в одну группу лиц», — заявил Назаренко.

Как сообщал News.ru, в августе 2018 года уголовное дело о картельном сговоре возбуждено в Дагестане. По версии следствия, несколько компаний влияли на цены госконтрактов, чтобы получить незаконную прибыль на общую сумму около 17 млрд рублей.


#ДЕПУТАТ #СКР #уголовноедело #ставрополье
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