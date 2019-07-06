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Вырезанную из дерева бензопилой статую первой леди Америки Меланьи Трамп показали на выставке в Словении.

«Меланья» стоит на берегу реки Савы и приветствует родной город Трамп — Севницу поднятой рукой. Идея принадлежит американскому художнику Брэду Дауни, а выполнил работу местный умелец. Статуя «одета» в синее платье, в котором первая леди прибыла на инаугурацию своего супруга Дональда Трампа, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, пользователи соцсетей посмеялись над фото первой леди США, которое опубликовал Белый дом в день её рождения. На нём супруга президента США сидит в одиночестве на диване в Овальном кабинете, а позади неё толпятся журналисты.