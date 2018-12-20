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Статью о наркоманке удалили по требованию Роскомнадзора

Героиня статьи издания «Батенька, да вы трансформер!» vk.com/heroine_on_heroin

Героиня статьи издания «Батенька, да вы трансформер!»

общество [ версия для печати ]

Материал «Героин — собственность модели» исчез с сайта издания «Батенька, да вы трансформер!» Удалить текст с сайта потребовали в МВД.

Вместо статьи на сайте издания под заголовком «Здесь был текст» опубликовано краткое описание удалённой истории. Авторы сообщают, что это был первый текст большого исследования о проблеме героиновой наркомании.

«Мы продолжаем работать и изучать мир постапокалипсиса», — отмечают в самиздате.

На странице также сообщают, что на выделенный для этого адрес электронной почты поступило большое количество откликов от людей, которые столкнулись с проблемой наркозависимости.

Ранее News.ru сообщал, что МВД потребовало заблокировать статью «Героин — собственность модели» издания «Батенька, да вы трансформер!» В материале рассказывается о женщине, которая на протяжении 10 лет употребляет героин.


#СМИ #РКН
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