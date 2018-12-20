Статью о наркоманке удалили по требованию Роскомнадзора

Материал «Героин — собственность модели» исчез с сайта издания «Батенька, да вы трансформер!» Удалить текст с сайта потребовали в МВД.
Вместо статьи на сайте издания под заголовком «Здесь был текст» опубликовано краткое описание удалённой истории. Авторы сообщают, что это был первый текст большого исследования о проблеме героиновой наркомании.
«Мы продолжаем работать и изучать мир постапокалипсиса», — отмечают в самиздате.
На странице также сообщают, что на выделенный для этого адрес электронной почты поступило большое количество откликов от людей, которые столкнулись с проблемой наркозависимости.
Ранее News.ru сообщал, что МВД потребовало заблокировать статью «Героин — собственность модели» издания «Батенька, да вы трансформер!» В материале рассказывается о женщине, которая на протяжении 10 лет употребляет героин.