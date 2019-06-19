https://static.news.ru/photo/639e9d40-927f-11e9-af20-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Состояние старшего сына экс-хоккеиста сборной России и петербургского СКА Максима Соколова улучшилось. В ближайшее время его перевезут на лечение в другое медучреждение.

Известно, что 18-летний парень был экстренно госпитализирован 13 июня из частного дома в посёлке Новая Романовка, где было обнаружено тело его 45-летней матери со смертельными ножевыми ранениями, пишет Пятый канал .

По факту поножовщины в семье хоккеиста было возбуждено уголовное дело. Главным подозреваемым в убийстве женщины стал младший сын Соколова, 15-летний Арсений, хотя именно он вызвал на место полицию и обвинил в содеянном своего старшего брата, который в то время лежал без сознания с раной на шее.

Ранее News.ru писал, что новые детали появились в деле об убийстве жены хоккеиста Максима Соколова. Эксперты обнаружили в показаниях главного подозреваемого, 15-летнего сына жертвы Арсения, много несостыковок.