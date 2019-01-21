Старейшая россиянка умерла в Кабардино-Балкарии

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Нану Шаова

Самая пожилая россиянка умерла в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Нане Шаовой было 127 лет.

Женщина была признана старейшим человеком России в июле 2017 года. Её фамилия была занесена в Книгу рекордов России, сообщается на официальной странице администрации района в Instagram.

В апреле 2018 года сын Наны рассказывал, что у неё восемь детей, 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков, информирует New Inform.

Ранее News.ru писал о смерти жителя Японии Масадзо Нонака, который был признан самым старым мужчиной в мире. Он ушёл из жизни в возрасте 113 лет.