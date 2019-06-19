В Москве началось строительство станции метро «Университет дружбы народов» (Коммунарская линия), которая будет находиться рядом с одноимённым университетом.
Входы и выходы будут располагаться на пересечении улиц Академика Опарина и Миклухо-Маклая, что рядом с РУДН, говорится на
Сейчас строители выполняют работы по устройству ограждающих конструкций станционного котлована, — отметили в ведомстве.
Ранее News.ru писал о том, что тоннель Люблинско-Дмитровской («салатовой») линии метро Москвы продлят в северном направлении. Длина ветки увеличится на 2,3 км, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.