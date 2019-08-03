https://static.news.ru/photo/b30cb2d6-b5d4-11e9-8653-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Станция метро «Шереметьевская», которая в настоящее время строится на северо-восточном участке Большой кольцевой линии, будет иметь самый длинный эскалатор во всей столичной подземке. Её открытие запланировано на 2022 год.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина, протяжённость эскалатора составит более 131 м. Она будет на несколько метров превышать длину эскалатора на самой глубокой станции столичного метро — «Парк Победы».

Чиновник добавил, что «Шереметьевская» будет примечательна и своим дизайном. Его выполнят в эстетике фарфора. Преобладающий цвет интерьера — белый. Пол планируется выложить серым гранитом, а на потолке должны быть смонтированы бесшовные панели, благодаря которым он будет казаться бесконечным, сообщает « Интерфакс ».

«Шереметьевская» станет пересадочной на станцию «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии.

Ранее News.ru писал, что власти Москвы планируют восстановить работу эскалаторной галереи на Воробьёвых горах, которая не используется с середины 1980-х годов. Её протяжённость составляет 90 м.