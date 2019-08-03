https://static.news.ru/photo/d2caf53a-b5f5-11e9-846d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пассажиры столичной подземки не могут попасть на станцию «Трубная». Также закрыт выход из неё.

Кроме того, силовики перекрыли несколько входов на станцию «Пушкинская». Однако зайти в метро можно через вестибюли, расположенные в удалении от Тверской улицы, сообщает корреспондент News.ru.

Ранее News.ru писал, что видео задержания нескольких участников несанционированного митинга в центре Москвы появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда он пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.