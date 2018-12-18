Станции метро «Комсомольская» в Москве добавят выход

https://news.ru/storage/news/0ef337165654f25a800c2456c9344099/e899978b-2f23-4425-946f-1d672bb5a518_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вестибюль станции метро «Комсомольская»

Второй выход со станции метро «Комсомольская» Кольцевой линии появится через три года. Строительство начнётся в ближайшее время, сообщил вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.

Он отметил, что проект изначально является сложным, так как действующая линия находится на большой глубине.

«Буквально на днях мэр Москвы Сергей Собянин смотрел адресную инвестиционную программу. Принято решение об ускоренном строительстве второго вестибюля станции метро "Комсомольская"», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что «изначально это решение было на 2021−2022 год, сейчас мэр дал поручение начать ускоренное возведение».

Впервые о необходимости строительства дополнительного выхода на станции «Комсомольская» столичные власти заявили в 2015 году. Тогда было анонсировано, что второй выход будет организован на северную сторону Комсомольской площади — к Ленинградскому и Ярославскому вокзалам и улице Каланчёвской.

Ранее News.ru сообщал, что открытие первого участка Некрасовской линии московского метро состоится в начале следующего года. Движение поездов планируется запустить на участке между станциями «Косино» и «Некрасовка».